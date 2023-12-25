«Иноагент Галкин радуется»: юморист трогательно обратился к Пугачевой в важный день

Звездная пара собралась в ресторане за границей и отметила особую дату.

Галкин* и Алла Пугачева официально оформили свои отношения в конце 2011. Накануне пара собралась в элитном заведении на ужин ради годовщины свадьбы: юморист и примадонна вместе как муж и жена уже 12 лет.

«Иноагент Галкин радуется супружескому счастью со своей голубкой», — пишут звездные обозреватели.

В честь важной даты Галкин* опубликовал совместную фотографию и сообщил, что счастлив быть любящим мужем артистки уже столько лет, пишет портал «Дни.ру».

Напомним, с обострения палестино-израильского конфликта в 2023 году Галкин* неоднократно высказывался в поддержку Израиля. Однако он отменил там гастроли, уехал на Кипр и забрал семью. Недавно, по слухам, звезды вернулись в Тель-Авив.

*признан иностранным агентом по решению Минюст РФ.