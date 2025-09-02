Иноагент Галкин смачно хрюкнул, прогулявшись по пустой подмосковной электричке

Шоумен и юморист Максим Галкин*, который бежал с семьей из России после начала СВО, поделился в своем микроблоге архивным видео. На кадрах он запечатлен с блогером Анастасией Ивлеевой во время поездки на электричке в Подмосковье.

В кадре Галкин*, облаченный в кожаную куртку и кепку, запечатлен в вагоне поезда. Он с иронией описывает своё путешествие, подчёркивая отличное настроение.

Во втором эпизоде ролика они с Ивлеевой стоят у железнодорожных путей и бросают в воздух пластиковую бутылку. В конце своего спича беглый иноагент смачно хрюкнул в объектив камеры.

Шоумен задал подписчикам вопрос "Всех узнали?", что вызвало негативную реакцию. В комментариях его критиковали за ностальгию по утраченной популярности.

Некоторые юзеры отметили, что для репутации Ивлеевой выход этого видео аналогичен неудачному участию в скандальной "голой вечеринке". А сам Галкин* уже давно никто в России и звать его никак.

* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента