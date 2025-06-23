Двойнику Моргенштерна дали 8 лет колонии за наркоторговлю

Музыкант FEDYASHTERN, известный как двойник рэпера Моргенштерна*, получил восемь лет заключения по делу о наркоторговле. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

FEDYASHTERN стал известен в России благодаря своему сходству с Моргенштерном. Он копировал стиль российского рэпера, снимался вместе с ним в клипах и даже подменял его на публичных мероприятиях. Музыкант считал, что его жизнь удалась и даже хвастался этим перед прессой.

«Те, кто раньше не ценил меня в сфере шоу-бизнеса, сегодня просят вместе снять видео и даже поцеловать мне ногу. Я смог забраться на вершину, о которой мечтают все представители узбекского шоу-бизнеса, я лучший», — утверждал он.

Но популярность пришла, и мужчине пришлось зарабатывать на жизнь другими путями. Он был задержан полицейскими в лесу рядом с Химками, где делал закладки наркотиков. При нем обнаружили 39 пакетов мефедрона общим весом в 94 грамма. В итоге суд вынес ему наказание в виде 8 лет заключения. Отбывать наказание экс-музыканту придется в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что приговор по делу о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере вынесли в Волоколамске. Двоих мужчин задержали при попытке ввезти партию наркотических средств в Москву. Одного из них приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, второго — к 10 годам лишения свободы.

*внесен в реестр иноагентов в России