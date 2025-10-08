Иноагент Покровский мог передать дом с бомбоубежищем жене

Известный музыкант, признанный иностранным агентом, возможно, переоформил свой подмосковный коттедж на супругу. Недвижимость расположена на территории бывшей военной части и включает в себя бомбоубежище. Об этом также сообщает RT .

Земля для строительства была приобретена Максимом Покровским* еще в 2002 году. Позже на участке возвели строения. Интересно, что в 2018 году музыкант активно делился с прессой подробностями о своем загородном доме, однако в начале 2024 года собственником недвижимости стал другой человек на основании брачного договора.

Эксперты предполагают, что таким образом артист пытается защитить свои активы от возможных последствий статуса иностранного агента. Это не первый случай переоформления его собственности — ранее московская квартира площадью 110 кв. м отошла его супруге.

Кроме того, осенью 2024 года налоговые органы пытались взыскать с музыканта задолженность превышающую 400 тыс. руб. Чтобы избежать ареста имущества, долг был полностью погашен.

Ранее экс-редактор Первого канала попала в реестр иноагентов.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом и признан иноагентом.