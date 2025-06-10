Иноагент Венедиктов назвал себя «недогражданином» и рассказал о жизни в РФ

Алексей Венедиктов*, ранее занимавший пост главного редактора прекратившей свое существование радиостанции «Эхо Москвы», поделился своими жизненными трудностями. Об этом он рассказал в интервью Юрию Дудю*, опубликованном на платформе YouTube.

Венедиктов заявил, что ощущает себя иностранным агентом, проживающим на территории России. Он отметил, что остается в Москве вместе с семьей и частью близких, в то время как некоторые из его знакомых покинули страну. Жизнь его, по собственному признанию, далека от идеала.

Журналист подчеркнул, что статус иностранного агента существенно ограничил его возможности, и охарактеризовал себя как «недогражданина». Он также упомянул о финансовых затруднениях и острой нехватке общения. По словам Венедиктова, многие его друзья уехали, а некоторые знакомые перестали отвечать на его звонки. Объем коммуникации заметно сократился, посетовал он.

Ранее сообщалось, что у Кристины Орбакайте нашли четыре квартиры и дачу за 870 млн руб.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом.