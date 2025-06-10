У Кристины Орбакайте нашли четыре квартиры и дачу за 870 млн руб.

В собственности Орбакайте находится трехэтажный особняк площадью 760 кв. м, расположенный в коттеджном поселке Малые Бережки, известный как «дача Пугачевой». В доме имеется шесть спален, кинозал, турецкая баня и бассейн.

Кроме того, певице принадлежат две квартиры, расположенные в престижном жилом комплексе «Четыре ветра» в самом центре Москвы на Большой Грузинской улице. Их суммарная площадь составляет около 500 кв. м.

Дополнительно Орбакайте владеет двумя квартирами, находящимися на одном этаже дома, расположенного на 1-й Тверской-Ямской улице. Общая площадь этих двух объектов недвижимости составляет приблизительно 160 кв. м.

Ранее российская певица Кристина Орбакайте оказалась в центре внимание Федеральной налоговой службы (ФНС). Артистка вошла в число должников из-за 350 тыс. руб.