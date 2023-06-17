Иноагентов в России могут оставить без рекламы

По словам главы Минцифры России Максута Шадаева, для отечественных компаний планируется ввести запрет на размещение рекламы у авторов, которые признаны иностранными агентами. Об сообщает РИА Новости .

Он добавил, что также возможно будет введено правило перечисления на спецсчета отчислений иноагентам, которые имеют административную ответственность за фейки о Вооруженных Силах РФ, и замораживать их.

Напомним, что депутат нижней палаты парламента Евгений Федоров также предложил ввести для иноагентов еще один налог в размере 5%.