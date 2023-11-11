Иноагенты Панин, Галкин и Макаревич появились на упаковках презервативов

В пабликах завирусилось видео, на котором в качестве рекламного промо-ролика один из производителей контрацептивов в РФ представляет новую линейку презервативов.

Все бы ничего, на коробке всего лишь лого и необходимая информация. А вот на самих блистерах с содержимым красуются сбежавшие после начала СВО за рубеж ряд популярных в прошлом российских звездных персонажей, внесенных Минюстом РФ в список иноагентов.

При этом каждый из знаменитостей-иноагентов, среди которых актер Алексей Панин, музыкант андрей Макаревич и юморист Максим Галкин, представлены на блистерах со своими неповторимыми символикой и имиджем.

Полбзователи сети с иронией отнеслись к такому маркетинговому ходу производителей «изделия номер 2». Большинство юзеров согласились с тезисом, что увековеченные на презервативах артисты-релоканты вернулись обратно в РФ — причем на более правильное для себя место.