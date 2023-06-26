«Иногда надо их приземлять»: россияне осудили психолога-учителя за громкий инцидент с ребенком

Психолога-учителя в результате проверки Минобрнауки Коми оштрафовали на пять тыс. рублей, о чем сообщает портал «Pro Город Ухта» . Причиной этому послужила запись из школы № 19 в Ухте, которую обнародовали в апреле этого года.

На ней учитель доводит до слез девочку грубыми выражениями и громким голосом. Под конец записи можно услышать шорох, который в Сети люди списывают на то, что учитель якобы выдернул из-под девочки стул, после чего та упала и ударилась.

«Так ведь берут сегодня на работу всех, кто с правильной бумажкой!»; «Заучились некоторые учителя, иногда надо их приземлять»; «Такие психологи запугивают детей, а не поддерживают», — высказались в комментариях россияне.

Справедливости добилась мать ребенка, которая сразу же после инцидента обратилась к директору и в правоохранительные органы. По данным сайта школы, стаж работы психолога-учителя составляет девять лет и в настоящий момент ее работа продолжается.

Ранее депутат рассказал, что часто подобные конфликты провоцирует хамство со стороны учеников.