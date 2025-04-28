Иномарка улетела в кювет на трассе в Тульской области, есть пострадавшие
Под Тулой в съехавшей в кювет иномарке пострадали трое мужчин
Фото: [Медиасток.рф]
Одиночное ДТП произошло на автодороге Чекалин — Суворов — Ханино Суворовского района в Тульской области, сообщает «ТУЛАСМИ».
По информации регионального ГИББД, авария произошла на восьмом километре автодороги Чекалин — Суворов — Ханино. По предварительным данным, водитель иномарки «Фольксваген» не справился с управлением: транспорт улетел за пределы трассы.
Водитель и его пассажиры, 25 лет и 41 года, пострадали. Они получили различные травмы, с которыми их доставили в больницу. Подробности инцидента выясняют инспекторы.
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