Иномарка улетела в кювет на трассе в Тульской области, есть пострадавшие

Под Тулой в съехавшей в кювет иномарке пострадали трое мужчин

Общество

Фото: [Медиасток.рф]

Одиночное ДТП произошло на автодороге Чекалин — Суворов — Ханино Суворовского района в Тульской области, сообщает «ТУЛАСМИ».

По информации регионального ГИББД, авария произошла на восьмом километре автодороги Чекалин — Суворов — Ханино. По предварительным данным, водитель иномарки «Фольксваген» не справился с управлением: транспорт улетел за пределы трассы.

Водитель и его пассажиры, 25 лет и 41 года, пострадали. Они получили различные травмы, с которыми их доставили в больницу. Подробности инцидента выясняют инспекторы.

Ранее сообщалось, что ревнивец из Кузбасса попал в ДТП на машине, которую угнал у сожительницы.

Актуально