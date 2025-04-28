Ревнивец из Кузбасса попал в ДТП на авто, которое угнал у сожительницы

В пресс-службе МВД Кузбасса сообщили, что у пары, которая не зарегистрировала отношения официально, произошел конфликт на фоне ревности. Мужчина пригрозил, что заберет автомобиль 39-летней женщины. Она забрала ключи и ушла к соседям. Сожитель обнаружил запасной ключ и уехал на автомобиле. Женщина написала заявление в полицию.

В пресс-службе отметили, что в этот же день поступило сообщение от местного жителя, который стал участником ДТП. Он рассказал, что водитель скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Выяснилось, что водителем оказался похитивший авто сожитель. Сумма причиненного заявительнице ущерба составила 450 тыс. руб.

По информации пресс-службы, ранее судимый 28-летний мужчина заехал на поврежденном авто во двор дома и скрылся. Его задержали. Суд назначил ему семь суток в связи с тем, что он покинул место ДТП.

«Дознавателем отдела полиции „Тырган“ ОМВД России по г. Прокопьевску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ „Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения“, — указано в сообщении ведомства.

По информации ведомства, максимальная мера наказания в рамках инкриминируемой статьи составляет пять лет лишения свободы.

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