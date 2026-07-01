Иностранец напал на ребенка у детской площадки: отец попытался задержать, но злоумышленник сбежал

В Волгограде завершено расследование уголовного дела в отношении иностранца, обвиняемого в посягательстве на половую неприкосновенность ребенка. По информации пресс-службы регионального Следственного комитета, материалы с утвержденным обвинительным заключением уже направлены в суд для рассмотрения по существу.

Преступление было совершено вечером 27 августа 2025 года в Советском районе. Мужчина подбежал к малышу, игравшему на детской площадке, и совершил противоправные действия. Родители, находившиеся поблизости, заметили случившееся, отец попытался задержать злоумышленника, но тот скрылся. Позднее подозреваемого установили и задержали — им оказался гражданин другого государства, прибывший в Волгоград в июне того же года без определенного места жительства и официальной работы. Ему предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ.