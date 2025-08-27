Иностранец попытался вывезти из России золото почти на 10 млн руб.

В аэропорту Благовещенска задержан иностранный гражданин, который пытался вывезти из России золотые слитки на общую сумму более 9 млн руб. Драгметаллы изъяли сотрудники транспортной полиции прямо у выхода на посадку. Об этом сообщает Lenta.ru.

Полицейские остановили 36-летнего иностранца после прохождения им предполетного контроля. При досмотре багажа они обнаружили несколько золотых слитков. Общая стоимость изъятого драгметалла составила 9,3 млн руб.

По данным следствия, мужчина приобрел золото на территории Благовещенска еще в апреле. Целью нелегального вывоза могла быть продажа металла за рубежом по более высокой цене. В отношении задержанного уже возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте драгметаллов и покушении на контрабанду.

Ранее в Забайкалье осудили мужчину на 5,5 лет за контрабанду драгметаллов.