«Иностранец с русской душой»: египтянин отправился на СВО добровольцем

Омар, 30-летний уроженец Египта, отправился на спецоперацию от Башкортостана в 2023 году. В беседе с RT он объяснил, почему решил не оставаться в стороне от ситуации.

С 2022 года Омар он переехал в Уфу после окончания учебы на юриста ради продолжения обучения уже в РФ. Какое-то время до отъезда из родной страны подрабатывал фитнес-тренером. Довольно быстро египтянин освоился в стране, а вдобавок к этому влюбился, женился и строил большие планы. Однако в 2023 году он принял важное решение: пойти на СВО.

Супруга Египта, Диана, рассказала, что таким образом ее муж хочет «отдать долг» России, которую считает своей малой родиной. Морально новость о желании отправиться в зону конфликта далась тяжело женщине, но она часто навещала мужа и узнала, как героически ее возлюбленный иностранец проявляет себя на службе. Каждый раз ее охватывала гордость, хотя истории про ранения и спасения сослуживцев часто кровавые и страшные.

В феврале 2024 года Омара ранили и подобно сцене из боевика он кричал сослуживцам, чтобы они его бросили. Однако никто его не послушал: товарищи обещали, что послушаются, но продолжали тащить едва живого египтянина в безопасную зону. Военные отзываются об иностранном друге как о спортивном, отважном и боевым.

«Он иностранец с русской душой. У него такая ментальность: «своих не бросаем», самопожертвование, плечо свое подставить. Омар в основном всегда брал на себя нагрузку — у него эрдэшка была самая тяжелая. Он брал дополнительно воду и припасы, чтобы в случае чего можно было со всеми поделиться», — объясняет сослуживец Омара.

Сейчас Омар в Уфе и планирует все-таки поступить в российский вуз и выучиться на факультете юриспруденции, как мечтал до переезда в РФ.

Ранее сообщалось, что российский военный спас сослуживцев в зоне СВО, вызвав на себя огонь ВСУ.