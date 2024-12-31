Российский военный спас сослуживцев, вызывав на себя огонь ВСУ
Инженер ВС РФ в одиночку спас целое подразделение, спровоцировав на атаку ВСУ
Фото: [Медиасток.рф]
Военный инженер, старший лейтенант ВС РФ Евгений Кочергин, смог спасти целую группу товарищей, вызвав на себя огонь противника. Его историю публикует MK.RU.
Евгений Кочергин находится на СВО с самого начала. За время службы выполнял сложнейшие задачи по инженерной разведке, проводил разведку и разминирование территорий, неоднократно сталкивался с бойцами ВСУ воочию. За плечами российского военного три ордена Мужества и героические поступки. Один из них спас жизни его сослуживцам, причем целом подразделению.
Именно Кочергин уговорил товарищей по службе отходить с позиций под обстрелами ВСУ. Только в этом случае боец привлек внимание противника на себя, едва не пав жертвой атаки. Однако и он и его военные друзья остались живы. Более того, подразделение выполнило задачу: переместиться с позиции до определенного пункта.
Как рассказал собеседник «МК», он занял позицию в лесу с малым количеством боеприпасов, а затем начал отстреливаться. Обстрел враг вел с воздуха и спастись было немного шансов.
«Страшновато было. Первый раз видел, как по мне работает авиация. Сначала не понятно — свой это самолет или чужой. Оказалось, по мою душу…», — вспоминает военный.
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