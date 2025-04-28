Иностранец стал россиянином после службы в зоне СВО
В Каменск-Уральском уроженец СНГ и участник спецоперации получил паспорт РФ
Фото: [Медиасток.рф]
В городе Каменск-Уральском Свердловской области добровольцу спецоперации из страны СНГ торжественно вручили российский паспорт. Об этом рассказал руководитель пресс-службы управления МВД региона Валерий Горелых в беседе с Инфо24.
Уроженец одной из стран СНГ в 2023 году подписал контракт с Минобороны РФ, а затем отправился служить в зоне СВО. Мужчину отправили на Запорожское направление.
Успешно себя показав и дослужившись до отпуска, боец решил получить российское гражданство. Он обратился с документами в миграционное подразделение и недавно получил заветные документы, подтверждающие, что он — гражданин России.
Как рассказал Горелых, мужчина в торжественной обстановке получил паспорт. Вместе с ним на церемонию пришла возлюбленная и новорожденный. В планах у нового гражданина бракосочетание, трудоустройство и строительство своего дома, уже на уральских землях.
Ранее сообщалось, что в Тюмени мать участника спецоперации могут депортировать из России из-за ошибки в паспорте.