Иностранец стал россиянином после службы в зоне СВО

В городе Каменск-Уральском Свердловской области добровольцу спецоперации из страны СНГ торжественно вручили российский паспорт. Об этом рассказал руководитель пресс-службы управления МВД региона Валерий Горелых в беседе с Инфо24.

Уроженец одной из стран СНГ в 2023 году подписал контракт с Минобороны РФ, а затем отправился служить в зоне СВО. Мужчину отправили на Запорожское направление.

Успешно себя показав и дослужившись до отпуска, боец решил получить российское гражданство. Он обратился с документами в миграционное подразделение и недавно получил заветные документы, подтверждающие, что он — гражданин России.

Как рассказал Горелых, мужчина в торжественной обстановке получил паспорт. Вместе с ним на церемонию пришла возлюбленная и новорожденный. В планах у нового гражданина бракосочетание, трудоустройство и строительство своего дома, уже на уральских землях.

Ранее сообщалось, что в Тюмени мать участника спецоперации могут депортировать из России из-за ошибки в паспорте.