Мать участника спецоперации могут депортировать из России из-за ошибки в паспорте

В Тюмени мать бойца специальной военной операции (СВО) Наила Портнова могут депортировать в Узбекистан из-за ошибочно указанных данных в паспорте, сообщило издание «Тюмень онлайн».

Наила Портнова родилась в 1962 году в Узбекской ССР и после распада Советского Союза переехала в Тюменскую область. Однако, несмотря на длительное проживание в России, ей так и не удалось получить российский паспорт.

Причиной стало ошибочное написание ее имени в документах. Как утверждает женщина, никто не хотел исправлять эту ошибку, несмотря на неоднократные обращения к депутатам и чиновникам.

В феврале 2025 года МВД России по Тюменской области приняло решение о депортации Портновой. Сейчас она находится в центре временного содержания для иностранных граждан.

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Юрий Рябцев уже направил обращения в прокуратуру, а также к Уполномоченному по правам человека и полпреду в УрФО с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию.

РБК направило запросы в МВД и пресс-центр правительства Тюменской области, чтобы выяснить детали и правомерность решения о депортации.

Ранее сообщалось, что первые партии аккумуляторов и инструментов для бойцов СВО собрали в Подольске.