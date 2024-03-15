Иностранной молодежи показали, как проходят выборы в Подмосковье

Гости региональной программы Всемирного фестиваля молодежи посетили Центр общественного наблюдения в Одинцово. В состав делегации вошли двенадцать человек из разных стран мира. О работе центра им рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

«Среди наших гостей есть международные эксперты в области избирательного права, поэтому мы с удовольствием показали им, как проходят выборы у нас в стране, как работает система видеонаблюдения за выборами, как происходит голосование через ДЭГ», - сообщила министр.

Также на базе Российского университета кооперации в Мытищах ребята приняли участие в круглом столе на тему избирательного процесса и соблюдения гражданских прав.

Иностранная делегация будет находиться в Подмосковье еще один день.