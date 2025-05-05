Канал RT опубликовал видео с легендарной песней «Священная война» в исполнении русской девочки Лизы. Юной артистке помогли друзья РФ из стран Глобального Юга.

Одна из самых известных патриотических песен периода Великой Отечественной войны, ставшая гимном непростого периода истории, объединила исполнителей из стран Глобального Юга и России.

На видео RT русская девочка Лиза вместе с представителями Индии, Китая, Индонезии, ЮАР, Танзании и Замбии пронзительно и трогательно исполнили композицию. На фоне показали Родину-мать, красоты других стран, а также Вечный огонь. Голоса объединились в единое пение и коллаж, напомнив про отвагу защитников, которые помогли восстановить мир.

Напомним, что RT продолжает оживлять архивные снимки с помощью нейросетей, воссоздавая самые важные сцены истории, в том числе периода ВОВ. Ранее канал показал экс-президента Франции, который рассказал правду о победе над нацистской Германией.