«Оживший» экс-президент Франции рассказал правду о победе над нацистской Германией

Бывший лидер Франции Шарль де Голль в ролике RT, сделанном с помощью нейросетей, рассказал , кто одержал победу на нацистской Германией на самом деле.

По словам де Голля, американцы хотели триумфально выиграть войну, но при этом не вели ее по-настоящему, так как боялись больших потерь и риска. Это отличает англосаксов от советских военных.

«Россия, наоборот, воюет, не щадя усилий. Вот почему в настоящее время мы ближе к ней, чем к какой-либо другой державе…» — рассказал экс-президент Франции.

Напомним, что RT также с помощью нейросетей «оживил» фотографии экс-премьера Британии Уинстона Черчилля. Он смог зачитать телеграмму главе СССР Иосифу Сталину.

Ранее сообщалось, что снимки встречи Красной Армии и бойцов США «оживили» в преддверии Дня Победы.