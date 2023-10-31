Иностранные туристы будут платить за вход в Айя-Софию

Для турецких граждан, посещающих мечеть для богослужений, вход останется бесплатным.

Первая церковь на месте нынешнего храма была построена при императоре Константине. В шестом веке она сгорела, и император Юстиниан распорядился возвести новый храм, который оставался крупнейшим христианским собором вплоть до строительства собора Святого Петра в Риме.

После завоевания Константинополя османами христианская святыня была обращена в мечеть. В 1932 году Айя-София стала музеем, и вход в нее был платным, до последнего времени он составлял 72 лиры (около 500 рублей). В 2020 году президент Турции Реджеп Эрдоган вернул храму статус мечети, и ее можно было посещать бесплатно.