Иностранные туристы будут платить за вход в Айя-Софию
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С 15 января вход в мечеть Айя-София в Стамбуле станет платным для иностранных туристов, сообщил министр туризма Турции Мехмет Эрсой.
Для турецких граждан, посещающих мечеть для богослужений, вход останется бесплатным.
Первая церковь на месте нынешнего храма была построена при императоре Константине. В шестом веке она сгорела, и император Юстиниан распорядился возвести новый храм, который оставался крупнейшим христианским собором вплоть до строительства собора Святого Петра в Риме.
После завоевания Константинополя османами христианская святыня была обращена в мечеть. В 1932 году Айя-София стала музеем, и вход в нее был платным, до последнего времени он составлял 72 лиры (около 500 рублей). В 2020 году президент Турции Реджеп Эрдоган вернул храму статус мечети, и ее можно было посещать бесплатно.