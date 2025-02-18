Иностранцам напомнили о новых требованиях по получению сим-карт в России

Иностранным гражданам напомнили о новых требованиях по покупке сим-карт российских операторов связи. Они были установлены Федеральным законом от 8 августа 2024 года №303-ФЗ.

Теперь иностранцы и лица без гражданства смогут покупать сим-карты только в офисах операторов связи. Один человек сможет зарегистрировать на себя не более 10 карт.

Чтобы купить сим-карту, потребуется СНИЛС. Для этого нужно заверить у нотариуса перевод документа, удостоверяющего личность, и обратиться с ним в МФЦ, СФР или к работодателю.

После получения СНИЛС необходимо создать учетную запись на Госуслугах. Сделать это можно в банке или МФЦ. Потребуются паспорт и СНИЛС. Далее с теми же документами нужно зарегистрировать биометрию в банке.

С зарегистрированной биометрией можно будет купить сим-карту в салоне связи. Сотруднику нужно будет предъявить паспорт и назвать IMEI устройства. Карта будет активирована в течение нескольких минут.