«Результат — 99,9999%»: ДНК-тест подтвердил материнство 42-летней Натали Турецкой

42-летняя Наталья перенесла 12 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), но ни одна не привела к беременности. Тогда она приняла решение обратиться к услугам суррогатной матери. Другая женщина выносила и родила ей сына.

Малыш появился на свет в Киргизии. Суррогатная мать — русская женщина, проживающая в этой стране. Сама Наталья лично ездила забирать новорожденного. Родители утверждают, что мальчик генетически их ребенок, и решили сделать ДНК-тест, чтобы документально подтвердить этот факт.

Процесс получения результатов оказался непростым. Тест был сделан 9 июня, но документы задержали. Обещанный курьерский оригинал так и не доставили, а прислали только электронную версию.

Позже выяснилось, что изначально тест был сделан только на отцовство, и полноценное исследование Наталья получила только через месяц. Однако итоговые результаты оказались однозначными: в конверте были два документа — на отцовство и материнство. Вероятность биологического родства в обоих случаях составила 99,9999%.

«Таким образом мы видим документальное подтверждение того, что суррогатное материнство — это способ борьбы с бесплодием, это способ подарить биологическим родителям их генетического, биологического ребенка. ДНК-тест подтверждает. Я и так это знала. Всем, кого я сильно выбесила, привет отдельный!», — заявила Турецкая.

Этот ребенок стал для Натальи третьим. В 2014-м году она родила сына, а в 2016-м — дочь. Отцом детей стал бизнесмен Дмитрий Гилевич, с которым Турецкая расписалась лишь в 2018-м году.

Ранее сообщалось, что семья Тепляковых, прославившаяся благодаря дочери-вундеркинду, ждет десятого ребенка.