Необычный способ борьбы со стрессом: жительница Балашихи валит самокаты на улицах

В Балашихе местная жительница применяет нестандартный метод борьбы со стрессом, следуя с работы домой. Она планомерно опрокидывает все электросамокаты, оказавшиеся на ее пути. Видеозапись этого занятия была опубликована в канале МАХ «Подслушано Балашиха» и вызвала оживленные обсуждения в Сети, сообщил REGIONS.

Несколько «жертв» за вечер

Очевидцы рассказывают, что за один вечер женщина успела повалить несколько самокатов. Чтобы достичь цели, она без колебаний переходила дорогу, увеличивая свой обычный маршрут. Однако пользователи интернета не поддержали ее поступок, заметив, что порча чужого имущества недопустима.

«Кажется, мы наконец-то раскрыли тайну лежащих повсюду самокатов. Кто-то так сбрасывает накопившееся за день напряжение или в одиночку ведет неравную войну с кикшерингом», — комментируют в сетях.

Вне закона: что грозит за погром

Представитель общественного контроля Балашихи, правозащитница Гульназ Измайлова, пояснила, что такие действия классифицируются как правонарушение. Компании кикшеринга вправе взыскать через суд стоимость ремонта поврежденных устройств. Единственный легальный способ мирного сосуществования пешеходов и пользователей СИМ — строгое соблюдение ПДД, а не акты вандализма.

«Статьей 7.17 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Если действия женщины не нанесли устройствам значительного ущерба, ей грозит штраф в размере от 300 до 500 рублей. Однако если в результате падения дорогостоящий самокат получит повреждения или будет полностью выведен из строя, речь может пойти уже о возбуждении уголовного дела», — предостерегла юрист.

Мнение психолога: крик о помощи

Психолог Марина Гринвальд в беседе с REGIONS проанализировала психологические причины подобного поведения. По ее мнению, за агрессией может стоять внутренний кризис. Специалист предупредила: даже на первый взгляд безобидные странности могут перерасти в опасность для окружающих. Если агрессия перейдет на людей, следует немедленно вызывать полицию и медиков.

«Учитывая выбранный метод борьбы, можно предположить, что действия женщины продиктованы острым эмоциональным выгоранием, подавленным гневом или тревожным расстройством», — пояснила эксперт.

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