В Пушкинском округе на 80% завершили капремонт Образовательного комплекса №7

В Пушкинском округе на улице Кольцовской продолжается капитальный ремонт Образовательного комплекса №7, стройготовность объекта достигла 80%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети», в них задействованы 52 специалиста при поддержке двух единиц спецтехники. Они осуществляют отделочные, общестроительные, кровельные и фасадные работы, занимаются монтажом инженерных коммуникаций, благоустройством прилегающей к школе территории и не только.

Здание построили в 1957 году, его площадь составляет более 3,7 тыс. кв. м. В нем обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, обновят внутренние помещения, установят новую мебель и оборудование. Учреждение откроют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.