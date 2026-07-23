Удар на скорости 32 км/ч: АвтоВАЗ показал последствия жесткого испытания новинки
АвтоВАЗ: Lada Azimut прошел сложнейший краш-тест на боковой удар о столб
АвтоВАЗ провел дополнительный заводской краш-тест своего нового кроссовера Lada Azimut по строгому международному стандарту ООН № 135. Автомобиль прошел проверку на боковой удар о неподвижный столб, продемонстрировав отличную работу систем пассивной безопасности и силовой структуры кузова, пишет ТАСС.
Ключевые результаты и технические особенности испытания
Удар о столб считается одним из самых жестких испытаний, так как вся энергия столкновения приходится на узкую область кузова:
- Методика и условия: Автомобиль на платформе разогнали до 32 км/ч и направили под углом в стальную конструкцию с точным вектором удара в зону головы манекена-водителя.
- Показатели манекена:
- Нагрузка на голову составила лишь 38,4% от предельно допустимой нормы.
- Все ключевые зоны (таз, позвоночник, грудная клетка, бедра, плечи) остались в «зеленой» безопасной зоне.
- Премьера систем безопасности:
- На Lada впервые применены надувные боковые шторки безопасности, сработавшие вместе с боковыми подушками и преднатяжителями ремней за считаные тысячные доли секунды.
- В кузове установлены новые датчики бокового удара и давления в дверях и центральных стойках.
- Кузов и автоматика:
- Усиленный каркас из высокопрочных сталей и зоны деформации сохранили геометрию салона.
- Автоматически отработали разблокировка дверных замков, аварийная сигнализация и система «ЭРА-ГЛОНАСС». Утечек топлива не зафиксировано.