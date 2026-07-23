Удар на скорости 32 км/ч: АвтоВАЗ показал последствия жесткого испытания новинки

АвтоВАЗ: Lada Azimut прошел сложнейший краш-тест на боковой удар о столб

Общество

АвтоВАЗ провел дополнительный заводской краш-тест своего нового кроссовера Lada Azimut по строгому международному стандарту ООН № 135. Автомобиль прошел проверку на боковой удар о неподвижный столб, продемонстрировав отличную работу систем пассивной безопасности и силовой структуры кузова, пишет ТАСС.

Ключевые результаты и технические особенности испытания

Удар о столб считается одним из самых жестких испытаний, так как вся энергия столкновения приходится на узкую область кузова:

  • Методика и условия: Автомобиль на платформе разогнали до 32 км/ч и направили под углом в стальную конструкцию с точным вектором удара в зону головы манекена-водителя.
  • Показатели манекена:
    • Нагрузка на голову составила лишь 38,4% от предельно допустимой нормы.
    • Все ключевые зоны (таз, позвоночник, грудная клетка, бедра, плечи) остались в «зеленой» безопасной зоне.
  • Премьера систем безопасности:
    • На Lada впервые применены надувные боковые шторки безопасности, сработавшие вместе с боковыми подушками и преднатяжителями ремней за считаные тысячные доли секунды.
    • В кузове установлены новые датчики бокового удара и давления в дверях и центральных стойках.
  • Кузов и автоматика:
    • Усиленный каркас из высокопрочных сталей и зоны деформации сохранили геометрию салона.
    • Автоматически отработали разблокировка дверных замков, аварийная сигнализация и система «ЭРА-ГЛОНАСС». Утечек топлива не зафиксировано.
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