Почему рука сама тянется к телефону? Простое объяснение от психологов

Многие берут телефон в руки даже тогда, когда на экране нет уведомлений, пишет The Economic Times. Исследование Лондонской школы экономики, опубликованное в журнале Computers in Human Behavior, показало: большинство таких проверок вызваны сформировавшейся привычкой пользователя.

Ученые под руководством специалиста по человеко-машинному взаимодействию Макси Хайтмайера изучали, как люди пользуются телефонами в повседневной жизни. В эксперименте 37 взрослых в возрасте от 21 до 29 лет носили очки с миниатюрными видеокамерами, которые записали более 200 часов их поведения в обычных условиях.

Оказалось, что 89% взаимодействий со смартфоном начинали сами пользователи, и только 11% были реакцией на уведомления или сигналы устройства. Многие участники удивлялись, когда просматривали записи: они часто не могли объяснить, зачем вообще брали телефон в руки.

По словам исследователей, особенно часто подобное действие происходит в промежуточные моменты: после письма перед новой задачей, во время ожидания загрузки, в транспорте или на фоне стресса. Мозг ищет простое знакомое действие — и проверка телефона становится автоматической.

При этом около четверти взаимодействий ограничивались экраном блокировки. Человек просто проверял, не изменилось ли что-то, и убирал телефон обратно.

Авторы исследования считают: чтобы снизить зависимость от смартфона, важно замечать не только уведомления, но и собственные триггеры — скуку, паузы и напряжение.