Иностранцы оставили в России больше двух миллиардов долларов: такого не было с 2014 года

За первые три месяца 2026 года иностранные туристы потратили в России более двух миллиардов долларов. По данным Центробанка, эта сумма впервые превысила доковидный уровень — 1,9 миллиарда долларов за первый квартал 2019 года — и стала максимальной с 2015-го. Больше гости оставляли в стране только в начале 2013 и 2014 годов.