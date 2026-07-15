Иностранцы оставили в России больше двух миллиардов долларов: такого не было с 2014 года
Центробанк: иностранцы оставили в России больше двух миллиардов долларов
За первые три месяца 2026 года иностранные туристы потратили в России более двух миллиардов долларов. По данным Центробанка, эта сумма впервые превысила доковидный уровень — 1,9 миллиарда долларов за первый квартал 2019 года — и стала максимальной с 2015-го. Больше гости оставляли в стране только в начале 2013 и 2014 годов.
Наибольший прирост поездок обеспечил Китай — плюс 42 тысячи визитов. Сейчас каждый седьмой въездной турист — гражданин КНР, а совокупные расходы китайцев, включая студентов и командировочных, в первом квартале оцениваются в 200–300 миллионов долларов. Рекорды обновили и отдельные статьи: иностранные студенты потратили 650 миллионов долларов, а медицинский туризм прибавил 23 процента.