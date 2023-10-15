Инспекторы ДПС расстреляли в ягодицы подростка во время погони под Оренбургом

17-летний подросток в Оренбургской области был ранен дорожными патрульными во время погони. Как передает Baza, стражи порядка открыли огонь по колесам машины, но в итоге попали в пассажира.

Сообщается, что рутинная погоня за подростками, удиравшими от инспекторов, может обернуться для правоохранителей серьезной служебной проверкой.

Все началось с того, что 17-летний Андрей (имя изменено) со своим 18-летним товарищем Егором (имя изменено) решили прокатиться с ветерком «Ладе». Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 15 октября, поблизости от поселка Энергетик в Оренбургской области. На требования полицейских остановиться для проверки документов парни лишь посильнее нажали на педаль газа.

«Полицейские несколько раз предложили парням остановить машину, после чего открыли огонь из табельного оружия по колесам. Однако, получилось не только по колесам: когда машину удалось остановить оказалось, что 17-летний пассажир получил ранение в ягодицу», - следует из публикации.

В настоящее время пострадавший залечивает раны в больнице. По факту произошедшего назначена служебная проверка.