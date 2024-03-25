Инспекторы Главгосстройнадзора проверили ход строительства ЖК «Первый Лермонтовский» в Люберцах

В ходе осмотра специалисты оценили соответствие фактических сроков возведения объекта срокам, установленным в проектной декларации. В настоящее время на строительной площадке ведутся работы по монтажу инженерных систем, внутренней отделке помещений и благоустройству территории.

Специалисты в ходе осмотра установили, что фактический объем выполненных работ соответствует данным, указанным в проектной декларации. Прирост строительной готовности объекта с начала третьего квартала прошлого года превысил 13%. Окончание работ и введение объекта в эксплуатацию намечено на второй квартал этого года.