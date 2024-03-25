Инспекторы Главгосстройнадзора проверили ход строительства ЖК «Первый Лермонтовский» в Люберцах
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
Специалисты ГБУ МО «СтройЭксперт», подведомственного Главному управлению государственного строительного надзора Московской области, провели выездной осмотр жилого комплекса «Первый Лермонтовский» в городском округе Люберцы.
В ходе осмотра специалисты оценили соответствие фактических сроков возведения объекта срокам, установленным в проектной декларации. В настоящее время на строительной площадке ведутся работы по монтажу инженерных систем, внутренней отделке помещений и благоустройству территории.
Специалисты в ходе осмотра установили, что фактический объем выполненных работ соответствует данным, указанным в проектной декларации. Прирост строительной готовности объекта с начала третьего квартала прошлого года превысил 13%. Окончание работ и введение объекта в эксплуатацию намечено на второй квартал этого года.