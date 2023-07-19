Инспекторы ГУСТ Подмосковья контролируют устранение последствий непогоды в регионе

Коммунальные службы Подмосковья в связи с сильным ливнем и порывистым ветром накануне привели в режим повышенной готовности. Их работу контролируют инспекторы областного ГУСТ, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Мы заранее поставили коммунальным предприятиям задачи в нашей системе СКПДИ: проверить ливневые канализации и состояние деревьев, чтобы максимально избежать последствий бушующей стихии. Однако есть территории, где все же предстоит работать над устранением», — сказала руководитель ГУСТ региона в ранге министра Светлана Аипова.

По словам министра, падение деревьев зафиксировали в 10 горокругах региона, включая Ленинский, Пушкино и другие. В ряде округов были зафиксированы подтопления — всего 85 случаев. Большинство произошли в Подольске и Богородском округе, добавила Аипова.

В подмосковном ГУСТ призвали граждан не парковать автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций и быть внимательными во время движения на автомобиле в непогоду.