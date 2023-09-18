Инспекторы ГУСТ Подмосковья выявили более шестисот замечаний в содержании территорий за выходные

«Больше всех было отмечено в Истре — 105 замечаний, Сергиево-Посадский округ — 70 дефектов, Ленинский — 71 нарушение. Коммунальные службы смогли исправить 282 недочетов от инспекторов, правда устранение идет не так быстро, как выявление: Красногорск — 28, Подольск — 25, Пушкинский — 24. Надеюсь, что рабочая неделя будет более активной», — отметила глава ведомства Светлана Аипова.