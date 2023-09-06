Инспекторы ГУСТ проверили качество уборки почти 23 тысяч дворовых и общественных территорий Подмосковья летом

Этим летом инспекторы ГУСТ проконтролировали качество уборки свыше 22,9 тысячи общественных и дворовых территорий в Подмосковье, сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

«Всего под нашим надзором за этот период в отраслевой системе СКПДИ ответственные организации закрыли более 64 730 замечаний», — уточнила она.

Самыми распространенными недочетами в работе коммунальных служб стали в том числе несвоевременная покраска элементов малых архитектурных форм, а также вандальные надписи и изображения.

Аипова добавила, что мониторинг чистоты и порядка в муниципалитетах региона команда ГУСТ активно проводила на протяжении всего лета. В этой работе помогали не только личные инспекторские проверки, но и «умные» автомобили.

Мобильные комплексы побывали в пятидесяти пяти муниципалитетах Подмосковья. С начала июня с их помощью было зафиксировано свыше сорока шести тысяч дефектов. Речь идет о стертой разметке во дворах и на внутриквартальных проездах, грязных опорах освещения, деформации асфальтового покрытия и повреждениях бортового камня. Меньше всего нарушений ИИ зафиксировал во Фрязино, Реутове и Талдоме.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области проведут масштабный ремонт систем теплоснабжения.