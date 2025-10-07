Инспекторы нашли в остановленной иномарке мужчину с проткнутой рукой

В Кузбассе сотрудники ГИБДД, остановившие Mercedes для длительной проверки документов, столкнулись с неординарной ситуацией — на пассажирском сидении находился мужчина с серьезной травмой руки, проткнутой металлической арматурой. Об этом со ссылкой на ведомство пишет VSE42.Ru .

Водитель автомобиля обратился к инспекторам с просьбой о срочной медицинской помощи для своего спутника.

Как выяснилось, травма была получена во время домашнего ремонта, когда пострадавший случайно упал на арматурный прут, который пронзил его руку в области локтя. Дорожные инспекторы оперативно отреагировали на экстренную ситуацию — включив световые сигналы на служебном автомобиле, они организовали сопровождение истекающего кровью мужчины в медицинское учреждение.

Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции, пострадавший был доставлен в больницу, где врачи смогли оказать ему квалифицированную помощь.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области женщина ударила ножом в бок соседку, оскорблявшую ее сына.