Инспекторы проверили более 250 городских стел и въездных групп Подмосковья в преддверии Дня России

Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области проверили более двухсот пятидесяти городских стел и въездных групп муниципалитетов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Стела — это визитная карточка города, первое что привлекает взгляд при въезде и по чему складывается первое впечатление. Наши инспекторы совместно с администрациями муниципалитетов на постоянной основе поддерживают все въездные группы в чистоте и соответствии», – отметил заместитель Председателя Правительства Подмосковья – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.

Отмечается, что коммунальные службы региона обновили внешний вид объектов: очистили от пыли, устранили ржавчину, покрасили конструкции и восстановили освещение. Также приведены в порядок прилегающие территории и зеленые насаждения.

Примечательно, что больше всего работ выполнено в Наро-Фоминском городском округе (16 стел), городских округах Волоколамский и Химки (14), городских округах Подольск и Серпухов (12).