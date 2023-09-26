Институт культуры из Химок начнет сотрудничество с педагогическим университетом в Китае

Делегация от химкинского Московский государственный институт культурты посетила Китай во время празднования столетия Хэнаньского педагогического университета.

Во время визита ректор МГИКа Екатерина Кудрина договорилась о сотрудничестве с китайским учебным учреждением.

В рамках встречи представителей высших учебных заведений были подписаны все необходимые документы о дальнейшем научном, образовательном и культурном сотрудничестве. Также представители российской и китайской стороны договорились о программах студенческого обмена и стажировок для выпускников.

Как МГИК, так и китайский пед состоят в российско-китайской ассоциации вузов, которые готовят студентов по направлению культуры и искусства, и являются частью международного проекта. До этого химкинский институт культуры также договорился о подобных проектах с вузами стран СНГ.