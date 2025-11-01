Институт Пушкина назвал новое рекордное слово русского языка длиной 55 букв

Институт русского языка имени А. С. Пушкина сообщил о слове, которое претендует на статус самого длинного в русском языке. По информации завкафедрой общего и русского языкознания Павла Катышева, рекордным считается прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые». Оно состоит из 55 букв и обнаружено в названии патента, зарегистрированного в 2006 году, сообщают РИА Новости .

Для уточнения длины слова специалисты использовали технологии искусственного интеллекта. Катышев отметил, что русский язык склонен к формированию сложных многокомпонентных слов, поэтому лидеры среди самых длинных терминов периодически меняются.

Ранее самым длинным словом в русском языке считалось «превысокомногорассмотрительствующий» (35 букв), внесенное в Книгу рекордов Гиннесса в 2003 году. До него упоминалось слово «рентгеноэлектрокардиографического» в косвенной форме.

По словам эксперта, такие длинные конструкции встречаются редко и используются преимущественно в научных и технических документах. Наиболее частотные слова в русском языке короткие — многие состоят из одной буквы.

