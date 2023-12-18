Институт русского языка назвал главное слово года

Эксперты пришли к мнению, что именно в этом слове заключены главные тенденции уходящего года.

Прорыв в сфере искусственного интеллекта привел к тому, что слово «нейросеть» из научного обихода перекочевало в обыденную речь.

Ресурс «Медиалогия» показал, что в 2023 году в СМИ и соцсетях было опубликовано 104 680 сообщений со словом «нейросеть», что более чем в три раза превысило прошлогодние показатели. При этом в русскоязычном сегменте слово «нейросеть» уверенно обошло своего конкурента – словосочетание «искусственный интеллект» и аббревиатуру ИИ.

В 2022-м Институт имени Пушкина выбрал словом года «наследие».