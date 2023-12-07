Институт цвета Pantone назвал главный цвет будущего года

Институт цвета Pantone объявил главный цвет 2024 года, им стал Pantone 13-1023 Peach Fuzz – «персиковый пушок», сообщается на сайте организации.

Отмечается, что этот теплый оттенок дарит «ощущение доброты и нежности», передает послание о взаимопомощи и сотрудничестве. Институт определяет этот цвет как «чувственный, но в то же время сладкий и воздушный».

Институт изучает взаимосвязь между цветом и культурой. За 25 лет программа «Цвет года» стала всемирно известным культурным событием. Выбор института оказывает влияние на моду, промышленный и графический дизайн.

В 1999 году первым цветом года был представлен Pantone 15-4020 Cerulean Blue – лазурно-серый. В 2023 году цветом года стал Pantone 18-1750 Viva Magenta – сложный оттенок темно-розового.