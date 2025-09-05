Инструкторы автошколы в Челябинске приставали к девочкам-подросткам

В Челябинске разразился скандал в одной из местных автошкол, где инструкторы по вождению подозреваются в домогательствах к несовершеннолетним ученицам. Информация об инциденте, подтвержденная источниками в правоохранительных органах, появилась в телеграм-канале Ural Mash.

Поводом для проверки послужило заявление в прокуратуру от местной жительницы. Женщина сообщила о противоправных действиях своего бывшего супруга, работавшего в автошколе. Согласно ее данным, мужчина в сговоре с коллегами систематически подвергал сексуальным домогательствам девушек 16-17 лет, проходивших обучение.

Наиболее шокирующие подробности стали известны из личной переписки инструкторов, которую обнаружила заявительница. В мессенджерах мужчины цинично обсуждали возможность «обмена» ученицами и даже упоминали о разделе денежных средств, получаемых за уроки.

Представитель руководства учебного заведения публично осудила действия сотрудников. Заместитель директора заявила, что виновные должны понести уголовную ответственность, а пострадавшим следует обращаться в полицию для защиты своих прав.

Ранее сообщалось, что красноярки подали коллективное обращение из-за домогательств мужчины на мотосамокате.