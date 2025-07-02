Красноярки подали коллективное обращение из-за домогательств мужчины на мотосамокате

Красноярка Карина рассказала об инциденте в социальных сетях. Неизвестный мужчина из-за отказа в знакомстве проявлял агрессию: кричал и унижал. На пост отреагировали многие горожанки. У каждой из них своя история, но финал одинаковый — мужчина пытается потрогать за разные части тела, получив отказ, злится и оскорбляет. Девушка передала коллективное обращение губернатору региона. Она считает, что пострадавшие от действий мужчины — это примерно около 100 девушек.

Корреспондент «Проспект Мира» обратился к сотрудникам правоохранительных органов за комментариями. Правоохранители проинформировали, что проверка продолжается. Ранее в полиции рассказали, что никто из девушек ни разу не обращался к сотрудникам. В случае обращения сразу после инцидента установить личность мужчины было несложно: на указанной девушками территории установлены камеры и дежурит велопатруль.

Ранее сообщалось, что в Москве ученики «секс-гуру» Алекса Лесли массово домогаются девушек. Какое наказание может грозить ему и его единомышленникам — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».