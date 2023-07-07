Инструкторы Борисовы назвали причины важности похода в горы

По словам инструкторов-проводников по альпинизму и горному туризму Андрея и Дарьи Борисовых, поход в горы полезен людям ради преодоления своих страхов, положительного стресса и укрепления здоровья. Об этом сообщает Life.ru .

Они отметили, что в горах и простые маршруты требуют физической закалки, вследствие чего у человека укрепляется иммунитет.

По их мнению, также это способствует обретению новых знакомых в сфере альпинизма.

Они пояснили, что поход в горы расширяет кругозор, помогает преодолевать страхи.