Интеллектуальное состязание: в Пушкино прошел областной конкурс «Дорогой искусства»

26 апреля «Пушкинская детская художественная школа» погрузилась в мир творчества Яна ван Эйка, Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего. Тема конкурса в этом году — «Нидерландское искусство XV-XVI веков». В конкурсе приняли участие 10 команд из художественных школ и художественно-эстетических отделений, представляющих различные районы Московской области.

«Теоретический конкурс по истории изобразительного искусства «Дорогой искусства», организованный в «Пушкинской детской художественной школе», остается единственным подобным мероприятием в Московской области. Его создание было вызвано острой необходимостью в площадке для обмена знаниями между преподавателями и учащимися художественных школ и школ искусств, для развития интеллектуального потенциала и углубления знаний в процессе подготовки к конкурсу», — объяснили организаторы, говоря о целях мероприятия.

Первый межзональный открытый теоретический конкурс по истории изобразительного искусства «Дорогой искусства» состоялся в 2009 году, после чего стал регулярным мероприятием. С 2013 года он приобрел статус областного, расширив географию участников. В 2025 году конкурс прошел в 17-й раз. Темы конкурса ежегодно меняются, представляя собой интеллектуальную задачу для юных художников. Первые участники конкурса исследовали «Искусство древнего мира, искусство эпохи Возрождения», затем изучали «Русское искусство XVIII-XIX веков», осмысливали творчество Джотто, европейское барокко, живопись передвижников, русскую графику и скульптуру импрессионизма.

Как и прежде, творческое состязание состоит из двух этапов: индивидуального и командного. Конкурсные задания отличаются оригинальностью и разнообразием. Участники отвечают на вопросы викторины по истории искусства, определяют автора и название картины по изображению.

«Состязания обычно проходят весело, на радостной ноте. Например, на одном из этапов мы выдвигаем шуточные обвинения художнику, а задача ребят - построить его защиту, выступить в качестве адвокатов. Или, например, на листе бумаге за короткое время воспроизвести по памяти композицию ранее показанной картины, найти лишнюю или недостающую деталь на картине Босха», - рассказывает о конкурсных этапах заместитель директора по учебно-методической работе «Пушкинской детской художественной школы» Татьяна Кузовникова.

В состав жюри вошли профессиональные искусствоведы, преподаватели истории изобразительного искусства из высших и средних специальных учебных заведений, ДХШ и ДШИ Московской области. По результатам конкурса первое место в командном зачете заняла команда Красногорской ДХШ, а в личном зачете победу одержала ученица Пушкинской детской художественной школы Кира Данилова.