Интерактивная карта появилась в сервисе «Вывоз ненужных вещей» на регпортале Подмосковья

На странице цифрового сервиса «Вывоз ненужных вещей» на регпортале появилась интерактивная карта, на которой можно легко и быстро найти ближайшие пункты сбора вторсырья, сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Данный сервис работает на регпортале Подмосковья чуть менее месяца, но за это время уже было оформлено свыше двух сотен заявок на вывоз старой мебели, сантехники и других предметов быта, рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

«Теперь сервис дополнили интерактивной картой. На ней можно найти 668 точек приема небольшого вторсырья, вывоз которого заказать нельзя», — отметила глава областного Мингосуправления.

Сервис «Вывоз ненужных вещей» доступен в разделе «Сервисы» на регпортале, напомнили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал найти эффективные решения для повышения качества работы подмосковных УК.