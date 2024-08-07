Показатель рождаемости на территории Украины продолжает стремительно падать вниз. Об этом сообщил польский портал Interia в своем материале.

Журналисты указали на то, что Украина продолжает «исчезать на глазах». Они добавили, что рождаемость в стране в данный момент еще ниже, чем в пиковый период пандемии COVID-19.

По данным портала, в первом полугодии текущего года, на каждые 3 смерти среди украинцев приходился всего один новорожденный ребенок. Уточняется, что самые худшие показатели рождаемости были зафиксированы в Черниговской и Сумской областях, а наихудшие показатели по смертности – в Днепропетровской и Харьковской.

Журналисты резюмировали, что демографический кризис, который активно усугубляется продолжающимся масштабным конфликтом, опустошает государство.

Ранее африканское государство Нигер разорвало с Украиной дипломатические отношения на фоне агрессии Киева.