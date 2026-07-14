Интернет еле ползает? Проверьте, не сидят ли на вашем Wi-Fi соседи

Эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин в беседе с « Вечерней Москвой » предупредил, что низкая скорость интернета может указывать на подключившихся к сети соседей. По его словам, большинство роутеров позволяют проверить список подключенных устройств через админ-панель.

Для этого нужно ввести в адресную строку браузера IP-адрес роутера — чаще всего 192.168.0.1 или 192.168.1.1, точные данные указаны на обратной стороне устройства вместе с логином и паролем. Затем следует перейти в раздел «Список клиентов», «Подключенные устройства» или «DHCP-клиенты», где отображаются все устройства с их MAC-адресами и названиями. При обнаружении незнакомого гаджета специалист посоветовал немедленно сменить пароль.