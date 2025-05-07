Интернет-энциклопедия «Рувики» представила уникальную базу героев страны

Интернет-энциклопедия «Рувики» в рамках реализации проекта «Наши герои — наша история» представила уникальную базу героев страны. Она включает в себя свыше 14 тыс. биографий.

По словам гендиректора «Рувики» Владимира Медейко, сейчас в базе представлено более 12,7 тыс. статей о героях СССР и свыше 1,5 тыс. материалов о героях России. При этом все желающие могут добавить свою статью, рассказав о своих родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Для этого необходимо зарегистрироваться в «Рувики», открыть портал «Наши герои — наша история» и выбрать раздел «Написать о герое».

В рамках проекта на портале создали три раздела: «Герои Великой Отечественной войны», «Герои Советского Союза» и «Герои России». По последним данным, в энциклопедии представлены материалы о 420 военнослужащих ВС РФ, получивших звания Героя России за участие в СВО.

Кроме того, «Рувики» официально обошла «Википедию» по количеству статей. По данным на 6 мая, в ней содержится более 2 млн 114 тыс. статей, в то время как на «Википедии» насчитывается 2 млн 43 тыс. материалов.