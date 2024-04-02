Интернет-портал о донорстве крови появился в Московской области

Московский областной центр крови запустил новую онлайн-платформу для донорского движения — «Доноры Подмосковья», на которой собрана вся необходимая информация для желающих сдать кровь и ее компоненты, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Воспользоваться им можно по ссылке .

«Нам важно, чтобы человек, желающий сделать доброе дело, мог оперативно найти ответы на все интересующие вопросы», — отметила главный врач областного центра крови Мария Аппалуп.

По ее словам, на платформе можно узнать, кому нужна донорская кровь, как стать донором, какие существуют временные и постоянные противопоказания, адреса всех отделений Службы крови региона, графики работы, а также анонсы выездных донорских акций. Помимо этого, на ресурсе также предусмотрен раздел для тех, кто хотел бы организовать выездную донорскую акцию в своем городе или организации.

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