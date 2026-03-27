Интернет рванет вверх: россияне не узнают свою скорость после запуска 5G

Специалисты из компании Vigo, занимающейся оценкой качества сетей, выяснили, что использование существующих частот для запуска 5G способно увеличить скорость мобильного интернета. По данным аналитиков, разброс показателей варьируется от 2 до 26,5% в зависимости от региона, загруженности сети и количества совместимых устройств у абонентов, пишет vtomske.

Наименьший эффект эксперты прогнозируют в низких диапазонах 800 и 900 МГц, где прирост составит около 2%. Более значительные результаты ожидаются в полосах 1800 и 2100 МГц: там скорость может вырасти на 15–25%. Максимальный прирост аналитики зафиксировали в диапазоне 2300 МГц — до 26,5%, а также в полосе 2600 МГц — до 25,5%.

В настоящее время Министерство цифрового развития рассматривает два пути. Первый — выделение операторам частот 4,8–4,99 ГГц без аукциона в обмен на обязательства по покрытию городов к 2031 году. Второй — внедрение принципа технологической нейтральности, позволяющего переиспользовать частоты, ранее отведенные под LTE.

Изначально ведомство планировало выставить указанный диапазон на торги в 2025 году. Стартовая цена двух лотов составляла 26,2 и 21,2 миллиарда рублей. Однако операторы назвали этот спектр невыгодным: окупаемость инфраструктуры на таких частотах может занять до 30 лет, к тому же оборудование для них требуется отдельное, а поддержка в смартфонах ограничена.

В компании Vigo отметили, что технологическая нейтральность выглядит наиболее реалистичным сценарием для запуска 5G в стране. С ними согласились представители T2 и «МегаФона». В T2 уточнили, что заметный для пользователей эффект появляется только при использовании полосы от 50 МГц, а «МегаФон» добавил, что на первых этапах оценить технологию смогут лишь около 12% абонентов с совместимыми гаджетами.