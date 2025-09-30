Интернет в России оказался одним из самых дешевых в мире

Россия занимает второе место среди крупных мировых экономик по доступности домашнего интернета. Согласно исследованию РИА Новости , основанному на данных Росстата и международной статистики, месячная абонентская плата в России составляет 693 рубля (8,7 доллара).

Лидером рейтинга стала Индия с ежемесячной стоимостью 7,7 доллара, третье место заняла Румыния (9,8 доллара). В десятку стран с наиболее доступным интернетом также вошли Китай (11,3 доллара), Узбекистан (11,5), Киргизия (11,7), Казахстан (12,7), Турция (13,8), Болгария (14,6) и Литва (16,5).

Наибольшая стоимость интернета зафиксирована в США (72,1 доллара), Канаде (61,7) и Люксембурге (59,1). При анализе доли расходов на интернет от средних доходов населения Россия демонстрирует один из лучших показателей — всего 0,67%. Хуже ситуация в Бразилии (4,1%), Мексике (3,8%) и Аргентине (3,65%).

